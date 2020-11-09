Сломавшая ногу в супермаркете калининградка отсудила 60 тысяч

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Жительница Калининграда, сломавшая ногу в одном из супермаркетов, отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре прошлого года женщина при выходе из супермаркета, споткнулась о лежащий там коврик и упала, в результате чего сломала бедренную кость. Пенсионерке пришлось перенести операцию и длительное лечение.

Суд установил, что горожанка получила травму, зацепившись тростью, а затем ногой за неровный край коврика. И взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

Руководство супермаркета обжаловало решение в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.