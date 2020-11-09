Андрей Кропоткин рассказал о строительстве школ в Калининграде в 2021 году

Председатель городского совета Калининграда Андрей Кропоткин в понедельник рассказал о строительстве образовательных учреждений в городе.

- В этом году у нас более тысячи новых детей в детсадах и более 2300 детей в общеобразовательных школах. Это для нас очень много, - сказал Кропоткин, добавив, что открытие новой школы на улице Артиллерийской "облегчит эту ситуацию".

Кроме того, по словам главы горсовета, в следующем году начнется строительство нового корпуса на 900 человек 50-й школы на улице Маршала Борзова.

- Также идет проектирование 46-й школы на улице Летней, 11-й школы в Чкаловске, - сказал Кропоткин.

С точки зрения среднего образования мы обезопасим себя на три-четыре года, - подвел итог Андрей Кропоткин.