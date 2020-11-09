После гибели ребенка на игровой площадке проверят все детские сады Калининграда

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В минувшую пятницу в детсаду на улице Зеленой случилась трагедия - погиб 4-летний малыш. Мальчика нашли между ограждениями горки, по версии следствия, он задохнулся.

В понедельник глава Калининграда Андрей Кропоткин распорядился проверить на безопасность все детские сады города.

- Это трагедия, когда уходит из жизни ребенок, это жутко не только для семьи, но и для всего общества, горожан, - цитирует Кропоткина издание "Клопс.Ru". - Татьяна Михайловна Петухова (глава комитета по образованию администрации Калининграда - Ред.) дала уже всем руководителям распоряжение проверить безопасность наших детей и внутри, и снаружи зданий детских садов.

Особое внимание будет уделено игровым площадкам.

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