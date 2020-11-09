Елена Дятлова подала документы на пост главы администрации Калиинграда

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Бывший министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова подала документы на участие в конкурсе на должность главы администрации (сити-менеджера) Калининграда. Об этом Дятлова сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Подала документы для участия в конкурсном отборе на должность главы администрации Калининграда, - написала Елена Дятлова. - Одним из ключевых моментов процедуры является защита проекта стратегии развития города на ближайшую перспективу. Главный лейтмотив моей стратегии - сделать Калининград удобным для его жителей. Ресурсов для этого достаточно, но, чтобы их получить, придется поработать".

Концепцию развития города Елена Дятлова представит 16 ноября.