17 медиков, 34 пенсионера: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 133 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 17 медицинских работников;
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;
- 3 работников торговли и общественного питания;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- по одному сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг, гостиницы, охранного предприятия;
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- четверо учащихся (гимназия 32, кадетский корпус, школа 11 Калининград, гимназия Гурьевск);
- 17 неработающих.
Всего в области по состоянию на вторник, 10 ноября, подтверждено 8060 случаев заболевания.