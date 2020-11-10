17 медиков, 34 пенсионера: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 133 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 17 медицинских работников;

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;

- 3 работников торговли и общественного питания;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- по одному сотрудник предприятия телекоммуникационных услуг, гостиницы, охранного предприятия;

- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- четверо учащихся (гимназия 32, кадетский корпус, школа 11 Калининград, гимназия Гурьевск);

- 17 неработающих.

Всего в области по состоянию на вторник, 10 ноября, подтверждено 8060 случаев заболевания.