Калининградец разгромил магазин за отказ продать ему алкоголь

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Ночью в Калининграде в одном из магазинов на улице Чекистов сработала кнопка тревожной сигнализации, и на место был направлен отряд вневедомственной охраны.

Прибывшие к магазину росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, которому не понравилось, что ему отказались продавать спиртное. Горожанин вел себя агрессивно, оскорблял продавцов, а затем и вовсе начал сбрасывать товар с полок магазина.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.