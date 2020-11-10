За гибель подростка на стройке Нахимовского училища будут судить прораба

Следственное Управление СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего производителя работ субподрядной организации, задействованной при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В августе этого года прораб, в нарушение действующих норм и правил труда, допустил на объект 16-летнего подростка без трудового договора и медосмотра. А 16 числа того же месяца юноша вместе с другими строителями выкладывал фасадную плитку на спальном корпусе училища. Причем работал без средств индивидуальной защиты и при отсутствующем ограждении строительных лесов. Закончилось все падением с 18-метровой высоты и травмами, несовместимыми с жизнью.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, - рассказала старший помощник руководителя регионального УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

Прорабу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.