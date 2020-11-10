Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявлено 133 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 19-ти муниципалитетах.

В каких городах области за сутки выявили случаи заболевания COVID-19

Калининград – 52

Нестеровский городской округ – 1

Озерский городской округ – 1

Багратионовский городской округ – 5

Балтийский городской округ – 2

Пионерский городской округ – 5

Гвардейский городской округ – 1

Гурьевский городской округ – 14

Правдинский городской округ – 3

Гусевский городской округ – 1

Светловский городской округ – 4

Зеленоградский городской округ – 19

Светлогорский городской округ – 3

Краснознаменский городской округ – 2

Ладушкинский городской округ – 1

Советский городской округ – 10

Мамоновский городской округ – 2

Черняховский городской округ – 6

Янтарный городской округ – 1