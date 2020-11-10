Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки выявлено 133 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 19-ти муниципалитетах.
В каких городах области за сутки выявили случаи заболевания COVID-19
Калининград – 52
Нестеровский городской округ – 1
Озерский городской округ – 1
Багратионовский городской округ – 5
Балтийский городской округ – 2
Пионерский городской округ – 5
Гвардейский городской округ – 1
Гурьевский городской округ – 14
Правдинский городской округ – 3
Гусевский городской округ – 1
Светловский городской округ – 4
Зеленоградский городской округ – 19
Светлогорский городской округ – 3
Краснознаменский городской округ – 2
Ладушкинский городской округ – 1
Советский городской округ – 10
Мамоновский городской округ – 2
Черняховский городской округ – 6
Янтарный городской округ – 1