Впервые в Калининграде пройдет польско-российская лаборатория «Соседи»

.

В течение двух дней, 24-го и 25-го ноября, на сцене драмтеатра будут представлены четыре эскиза спектаклей по пьесам современных польских драматургов. Продолжительность каждой читки – 1 час, начало - в 18.00 и в 20.00. Показы будут открыты для широкой аудитории, планируются также творческие встречи авторов со зрителями. Билеты: https://dramteatr39.ru/spektakli/nevesomost

С российской стороны проект курирует известный театральный продюсер Олег Лоевский, куратор с польской стороны - режиссер театра и кино Мачей Виктор. Для постановок отобраны четыре пьесы - “Невесомость”(18+) Войтека Фаруги, “Рейкьявик”(18+) Марты Соколовской, “Суп наш насущный”(16+) (Daily Soup) Аманиты Мускария и "День Психа"(18+) Марека Котерски.

Созданием эскизов спектаклей с калининградскими актерами займутся режиссеры Филип Гуревич, Кирилл Сбитнев, Елена Невежина, Александр Плотников, известные своими работами на российских сценах.

(18+) РЕКЛАМА. ГАУ КО «Калининградский областной драматический театр» пр. Мира, 4 ОГРН 1023900595290