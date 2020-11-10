Оперштаб: На COVID-19 в области обследовали более 300 тысяч человек

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В Калининградской области на COVID-19 по состоянию на вторник, 10 ноября, обследовано 315 554 человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в области с начала пандемии было выявлено 8060 случаев заболевания, при этом, 133 случая – за последние сутки, новые случаи подтверждены в 19-ти муниципалитетов. Выздоровел за сутки 61 житель региона, всего – 5239 человек.

Сейчас в Калининградской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 3252 человека.