В Калининграде спасатели помогли травмированной лисе

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде сотрудники городской поисково-спасательной помогли травмированной лисе. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

«Кто-то из калининградцев позвонил в службу 112 и сообщил, что на ул. И. Сусанина, 37 находится травмированное животное. Лису аккуратно завернули в одеяло и отвезли в ветклинику, где ее прокапали и накормили», - сообщили в мэрии. Лиса была сильно обезвожена и истощена.

Сейчас врачи ждут результатов анализов, исходя из которых назначат дальнейшее лечение. Потом, когда животное поправится, её привьют от бешенства и выпустят в привычную среду обитания.