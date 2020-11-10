Калининградская сборная по адаптивному футболу стала вице-чемпионом России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Саранске прошел чемпионат России по мини-футболу среди спортсменов с ментальными нарушениями здоровья. На площадке спорткомплекса «Мордовия» выступили восемь мужских сборных по правилам игры «футзал 5х5».

Калининградскую область представили двукратные бронзовые призёры аналогичных соревнований, которые выиграли четыре матча из пяти возможных и впервые завоевали серебряные медали этих соревнований.

Футболисты областной спортшколы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, одержав три победы на групповом этапе, обыграли в принципиальном противостоянии полуфинала представителей Нижнего Новгорода со счётом 4:3. Но затем уступили в финале фаворитам из сборной Свердловской области со счётом 0:4. В число лучших игроков турнира был включён Артём Лисой, забивший 12 мячей.

Достижение в Мордовии позволяет нашей команде претендовать на присвоение каждому отраслевого звания «Мастер спорта России». Благодаря этому успеху представители региональной сборной теперь претендуют на включение в состав сборной Российской Федерации для выступления на чемпионате мира по футзалу спорта ЛИН, который запланирован на ноябрь 2021 года в Португалии.