В Калининграде планируют создать Центр ядерной медицины

Региональное правительство и компания «МедИнвестГрупп» подписали соглашение о сотрудничестве области ядерной медицины и оказания онкологической помощи. Инвестор намерен создать в области Центр ядерной медицины с установкой аппарата позитронной эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-сканера) для применения в диагностике злокачественных новообразований. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Помимо этого, компания намерена развивать учреждения здравоохранения первичного звена и открыть клинико-диагностический центр, в том числе с функциями центра амбулаторной онкологической помощи.

«Учитывая то, что среди приоритетных направлений в здравоохранении для нас по-прежнему остается борьба с онкозаболеваниями и повышение качества и доступности профильной медпомощи, такое взаимодействие трудно переоценить, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Сегодня мы активно продолжаем возводить онкоцентр, насыщаем по нацпроекту онкологическую службу областной больницы высокотехнологичным оборудованием, в том числе КТ и эндоскопами, развиваем сеть центров женского здоровья».

Губернатор добавил, что открытие ПЭТ-центра позволит создать на территории Калининградской области практически законченный цикл оказания онкологической помощи и поднять на новый, более высокий, уровень диагностику и лечение злокачественных новообразований.