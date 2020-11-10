В Калининграде установят светофоры на пяти перекрестках

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде на 9 месяцев 2020 года произошло 367 ДТП в которых погибли 17 и получили травмы 417 человек. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник рассказал зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Александр Козлов.

По его словам, для повышения безопасности дорожного движения в этом году планируется установить пять новых светофоров на перекрестках Московский пр-кт - ул. Октябрьская, ул. Горького – ул. П. Панина, ул. Каштановая аллея – пр-кт Мира, пр-кт Мира – ул. Менделеева и ул. Пролетарская – ул. Сергеева

Также будут установлены лежачие полицейские на пешеходных переходах на пр-кт Победы, 223, ул. Нарвская, 10, ул. Дзержинского,103, ул. Черниговская, 8, ул. Каштановая аллея (в районе ул. Чернышевского).