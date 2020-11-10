В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 14-летнего Андрея Митрофанова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длинны, на правой щеке имеются 2 родинки.

Был одет: короткая синяя куртка, черная кофта с капюшоном.

Если вам что-либо известно о его местонахождении полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-483 (ПДН) или 02.