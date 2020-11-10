Калининградский журнал назвали лучшим детским изданием в России

Журнал на площадке Фестиваля представляла детский поэт Нина Саранча. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Детский журнал «Мурр+» из Калининградской области получил Гран-при Всероссийского конкурса детской прессы «Волшебное слово 2020». Дипломы вручили в Перми накануне. Журнал на площадке Фестиваля представляла детский поэт Нина Саранча. Об этом сообщается на сайте областной научной библиотеки.

В этом году в Фестивале участвовало 140 детских изданий из России и Белоруссии.

«Мурр+» – это первый детский журнал в Калининградской области, который выходит с 2009 года. В нем печатают стихи, рассказы, сказки калининградских писателей, а также писателей из других городов России и ближнего зарубежья.