Стало известно о режиме работы поликлиники кардиоцентра в поселке Родники

Поликлиники кардиоцентра в поселке Родники под Калининградом не останавливает работу. Как говорится на сайте медучреждения, не приостанавливается амбулаторный прием пациентов специалистами. В прежнем режиме работают и диагностические службы.

«Но мы работаем в режиме усиленных противоэпидемических мер и убедительно просим вас соблюдать простые правила, которые предотвращают распространение коронавирусной инфекции: соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, дезинфицируйте руки», - отмечают в медцентре и просят не приезжать в поликлинику с признаками ОРВИ.

Справки по телефонам: 592-072 (взрослая поликлиника) и 592-059 (детская поликлиника).