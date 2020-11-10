Власти потратят 180 миллионов рублей на проектирование продолжения Восточной эстакады

Александр Рольбинов. Фото: Александр КАТЕРУША

Региональные власти в следующем году займутся разработкой проекта продолжения Восточной эстакады с выходом на улицу Дзержинского. Об этом в понедельник, 10 ноября, сказал зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

- В следующем году мы начнем проектировать продолжение Восточной эстакады с выходом на улицу Дзержинского, со строительством путепровода над железнодорожными путями. Для нас это крайне важная артерия и важный узел, - сказал вице-премьер.

Александр Рольбинов отметил, что пока речь идет исключительно о проектировании.

- Проект займет достаточно много времени. Деньги – примерно 180 миллионов рублей – на проект пойдут областные. Цифра еще не утверждена, идет проверка. Само строительство, думаем, будет стоить порядка 7 миллиардов, – заключил он.