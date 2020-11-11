В Калининграде сгорели автомобили «Форд» и «МАН»

. Фото: Александр КАТЕРУША

Сразу два автомобильных пожара случилось в Калининграде в минувший вторник, 10 ноября. В 17.38 поступило сообщение о возгорании на улице Генерала Соммера. В автомобиле «Форд Фокус» частично оказался поврежден моторный отсек, оплавилась приборная панель, лопнуло лобовое стекло.

Кроме того, по сообщению пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в тот же день на центральной улице в поселке Родники под Калининградом горел автомобиль «МАН». В грузовике выгорела кабина, передние колеса, огнем оказался поврежден кузов, сгорело 2 тонны сена, которые в нем находились.

О пострадавших не сообщается.