Под Черняховском восстановят флигель на территории усадьбы пастора прихода Юдшен

. Фото: Александр КАТЕРУША

В поселке Веселовка под Черняховском, где два года назад отреставрировали знаменитый «домик Канта», хотят восстановить здание Северного флигеля на территории Ансамбля «Усадьба пастора прихода Юдшен».

Как сообщает пресс-служба БВУ имени И. Канта, работы планируют начать весной 2021 года.

«За два года здание Северного Флигеля приведут в соответствии с его историческим обликом. В будущем там будут располагаться гостевые комнаты и мастерские для реставраторов. Дополнительно будет оборудован выставочный зал. В рамках проекта будет создана выставка «Переселенцы в истории региона, XVII – XXI вв», - говорится в сообщении.

Новое здание также хотят использовать для проведения конференций и мастер-классов.

Ранее БФУ им. И. Канта выиграл грант 1 миллион 600 тысяч евро по Программе приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 на реализацию проекта.

В рамках проекта предполагается реставрация сразу двух исторических объектов в Калининградской области и Гданьске с привлечением студентов БФУ им. И. Канта и Гданьского университета.

Как отметили в БФУ, восстановление хозяйственной постройки Северного флигеля, от которого сегодня остались только фрагменты фундамента, символично, особенно в преддверии 300-летнего юбилея Канта.