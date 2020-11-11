В мэрии Калининграда составили график отключения воды летом 2021 года

. Фото: Александр КАТЕРУША

В администрации Калининграда составили график проведения профилактических работ на теплосетях города в 2021 году. Отмечается, что при наличии технической возможности потребители будут переключены на иные теплоисточники.

График отключения воды на лето 2021:

РТС «Северная» МП «Калининградтеплосеть» с 04.08.2021 по 17.08.2021

РТС «Красная» МП «Калининградтеплосеть» с 26.05.2021 по 08.06.2021

РТС «Восточная» МП «Калининградтеплосеть» с 30.06.2021 по 13.07.2021

РТС «Южная» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания» с 19.05.2021 по 01.06.2021

РТС «Цепрусс» МП «Калининградтеплосеть» с 12.05.2021 по 25.05.2021

РТС «Балтийская» МП «Калининградтеплосеть» с 16.06.2021 по 29.06.2021

РТС «Прибрежная» МП «Калининградтеплосеть» с 16.06.2021 по 29.06.2021

Котельная ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром», котельная в мкр. А. Космодемьянского МП «Калининградтеплосеть» с 11.08.2021 по 24.08.2021

РТС «Горького, 166» МП «Калининградтеплосеть» с 14.07.2021 по 27.07.2021

РТС «Чкаловск» МП «Калининградтеплосеть» с 21.07.2021 по 03.08.2021

ТЭЦ-1 Калининградский филиал «ТЭЦ-1» АО «Калининградская генерирующая компания» с окончания отопительного сезона до начала отопительного сезона магистрали №№ 1, 2 с 04.08.2021 по 17.08.2021, магистраль № 3 с 30.06.2021 по 13.07.2021

ТЭЦ-2 Филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация» с 07.07.2021 по 20.07.2021

Котельная АО институт «Запводпроект» с 05.07.2021 по 18.07.2021

Котельная АО «Кварц» с окончания отопительного сезона до начала отопительного сезона

Котельная АО «Молоко» с 17.06.2021 по 30.06.2021

Котельные Жилищно-коммунальной службы № 1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Балтийскому флоту:

- пр-кт Советский, 200 с 17.08.2021 по 30.08.2021

- ул. Стрелецкая, 14-16 с 20.07.2021 по 02.08.2021

- ул. Коммунистическая, 100 с 17.08.2021 по 30.08.2021

Котельные Калининградская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» с 16.08.2021 по 29.08.2021

Котельная ООО «БалтРыбПром» с окончания отопительного сезона до начала отопительного сезона

Котельная ООО «БалтТехПром» с окончания отопительного сезона до начала отопительного сезона, в период планового ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей отключение потребителей не предусматривается

Котельная ООО «Комфорт сервис» с 05.07.2021 по 18.07.2021

Котельная ФКУ ИК-8 УФСИН России по Калининградской области с окончания отопительного сезона до начала отопительного сезона, в период планового ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей отключение потребителей не предусматривается

Котельная по ул. Ю. Гагарина, 50-52 МП «Калининградтеплосеть» с 11.08.2021 по 24.08.2021

Котельная по ул. Киевской, 141«А» МП «Калининградтеплосеть» с 25.08.2021 по 07.09.2021

Котельная по ул. Баженова, 21 МП «Калининградтеплосеть» с 08.09.2021 по 21.09.2021

Котельная по ул. Подп. Емельянова, 47 МП «Калининградтеплосеть» с 19.05.2021 по 01.06.2021

Котельная по ул. Подп. Емельянова, 300«А» МП «Калининградтеплосеть» с 20.05.2021 по 02.06.2021

Котельная по ул. И. Земнухова, 6 МП «Калининградтеплосеть» с 19.05.2021 по 01.06.2021

Котельная по ул. Дзержинского, 162«В» МП «Калининградтеплосеть» с 02.06.2021 по 15.06.2021

Котельная по ул. А. Суворова,137«Б» МП «Калининградтеплосеть» с 03.06.2021 по 16.06.2021

Котельная по ул. Дзержинского, 147 МП «Калининградтеплосеть» с 02.06.2021 по 15.06.2021

Котельная по ул. Красносельской, 14 МП «Калининградтеплосеть» с 23.06.2021 по 06.07.2021

Котельная по ул. Бассейной, 35«А» МП «Калининградтеплосеть» с 24.06.2021 по 07.07.2021

Котельная по ул. Карташева, 10 МП «Калининградтеплосеть» с 24.06.2021 по 07.07.2021

Котельная по ул. А. Невского, 90 МП «Калининградтеплосеть» с 07.07.2021 по 20.07.2021

Котельная по ул. Колхозной, 8«А» МП «Калининградтеплосеть» с 30.06.2021 по 13.07.2021

Котельная по ул. Чкалова, 29 МП «Калининградтеплосеть» с 18.08.2021 по 31.08.2021

Котельная по пр-кту Советскому, 103«А» МП «Калининградтеплосеть» с 25.08.2021 по 07.09.2021

Котельная по ул. Рассветной МП «Калининградтеплосеть» с 14.07.2021 по 27.07.2021

Котельная по ул. Кропоткина, 8-10 МП «Калининградтеплосеть» по обращению потребителя

Котельная по ул. Чернышевского, 51 МП «Калининградтеплосеть» по обращению потребителя

Котельная по ул. Подп. Емельянова, 92 (88) МП «Калининградтеплосеть» с 28.07.2021 по 10.08.2021

Котельная мкр. М. Борисово, 19«А» МП «Калининградтеплосеть» с 26.05.2021 по 08.06.2021

Котельная мкр. Прегольский, 25«А» МП «Калининградтеплосеть» с 16.06.2021 по 29.06. 2021

Котельная по ул. А. Невского, 188 МП «Калининградтеплосеть» с 30.06.2021 по 13.07.2021

Котельная по ул. Молодой гвардии, 4 МП «Калининградтеплосеть» с 30.06.2021 по 13.07.2021

Котельная по ул. Чувашской, 4 МП «Калининградтеплосеть» с 14.07.2021 по 27.07.2021

Котельная по ул. Ю. Гагарина, 41-45 МП «Калининградтеплосеть» с 14.07.2021 по 27.07.2021

Котельная по пр-кту Победы, 199 МП «Калининградтеплосеть» с 14.07.2021 по 27.07.2021

Котельная по ул. Аллея смелых, 152«А» МП «Калининградтеплосеть» с 28.07.2021 по 10.08.2021

Котельная по ул. Летней, 50«А» МП «Калининградтеплосеть» с 28.07.2021 по 10.08.2021

Котельная по ул. П. Морозова, 5«Б» МП «Калининградтеплосеть» с 12.05.2021 по 25.05.2021

Котельная по ул. Можайской, 30 МП «Калининградтеплосеть» с 12.05.2021 по 25.05.2021

Котельная по ул. Солнечногорской, 59 МП «Калининградтеплосеть» с 11.08.2021 по 24.08.2021

Котельная по ул. П. Морозова, 115«Д» МП «Калининградтеплосеть» с 11.08.2021 по 24.08.2021

Котельная по ул. Марш. Новикова, 4-6 МП «Калининградтеплосеть» с 11.08.2021 по 24.08.2021

Котельная по ул. Подп. Емельянова, 156«Б» МП «Калининградтеплосеть» с 11.08.2021 по 24.08.2021

Котельная по ул. Ю. Гагарина, 55 МП «Калининградтеплосеть» по обращению потребителя