В замке «Рагнит» провели юбилейный субботник

В минувшую субботу, 7 ноября, в замке «Рагнит» по инициативе волонтеров провели субботник, который стал юбилейным. Около 50 человек приехали в замок, чтобы помочь с расчисткой руин и подвалов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Двор замка вычищен и выложен бутовым камнем, освобождена часть подвальных помещений первого этажа. Сейчас на территории крепости действует инициативная группа, которая координирует волонтеров и привлекает квалифицированных строителей», - говорится в сообщении.

Год назад волонтерская бригада Ostpreussen_fans совместно с участниками движения «Прусское наследие» положила начало еженедельным субботникам на территории памятника.

Записаться на следующий субботник можно в директе Instagram @ostpreussen_fans и @burg.ragnit.

Замок Рагнит — последний замок Тевтонского ордена, построенный крестоносцами на территории Пруссии в 1409 году.

С 1825 года в замке располагалась Восточно-Прусская тюрьма, находившаяся в нём вплоть до 1945 года.

В конце 2019 г. начались работы по расчистке и сохранению руин замка Рагнит.