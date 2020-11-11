19-летний житель Черняховска обчистил съемную квартиру в Калининграде

В Калининграде 20-летний житель Центрального района решил подзаработать и сдать комнату в своей квартире на улице Бассейной. Вскоре нашелся желающий – 19-летний парень из Черняховска. Однако, когда он съехал, хозяин квартиры обнаружил пропажу некоторых вещей. Исчезла игровая приставка, шуруповерт, банковская карта и 1700 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого стражами порядка была установлена. Злоумышленник сообщил сотрудникам полиции, что сбыл похищенное, а деньги потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. За кражу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.