Пассажиропоток «Храброво» за год снизился на 11 процентов

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За десять месяцев 2020 года калининградский аэропорт «Храброво» обслужил 1 793 059 пассажиров, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток снизился на 2,7% и составил 1 749 619 человек. На международных рейсах было обслужено 43 440 пассажиров, снижение с начала года на 80,9%.

В октябре пассажиропоток аэропорта составил 223 246 человек, что почти на 12% больше, чем в октябре прошлого года.