В Калининграде посетители зоопарка получат скидку на билет за тыкву

. Фото: Александр Подгорчук

Посетители калининградского зоопарка получат скидку на билет, если принесут тыкву. Об этом сообщается на странице зоопарка в «Фейсбук».

«Если у вас в огороде завалялась тыква, несите её в наши нежные лапы. Только пусть она будет размером не меньше футбольного мяча, весом не меньше пяти килограммов, вы же понимаете, какие у нас едоки. За это мы на выбор дадим вам скидку 50% на взрослый билет или 100% – на детский. Одна тыква = один билет! Либо можно обменять тыкву на один льготный билет для студентов, пенсионеров, солдат срочной службы или многодетных родителей. Решайте сами», - говорится в сообщении администрации зоопарка.

Также в зоопарке напомнили посетителям, что кормить животных самостоятельно запрещено.