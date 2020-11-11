Калининградец пытался перебросить в колонию телефон и наркотики

. Фото: УФСИН по Калининградской области

В Калининградской области сотрудники УФСИН задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию исправительной колонии мобильный телефон и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Инцидент произошел в поселке Славяновка Багратионовского района. На прилегающей территории к колонии №13 сотрудники оперативного отдела задержали 38-летнего мужчину, который пытался перебросить через забор сверток.

Внутри оказался мобильный телефон и несколько пакетиков с порошкообразным порошком. Позже выяснилось, что это карфентанил массой 0,98 гр.

Во время допроса злоумышленник признался, что запрещенные предметы ему передала супруга одного из осужденных.

«Организатор доставки был обнаружен в результате оперативно-розыскных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что касается задержанного, ему грозит до 10 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УФСИН.