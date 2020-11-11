В центре Калининграда произошло лобовое столкновение велосипедистов

Столкновения автомобилей на улицах Калининграда – зрелище, конечно, неприятное, но, в общем-то, обычное. Однако, похоже, что с развитием в городе велосипедного движения нам придется привыкать и к ДТП с участием водителей данного вида транспорта. Например, как это произошло накануне на Советском проспекте.

События разворачивались по классическому сценарию. Беспечный ездок на байцикле, объезжая припаркованный микроавтобус, не убедился предварительно в безопасности совершаемого маневра. И оказался на пути спешившего по своим делам доставщика еды – который, возможно, превысил установленную скорость, так что, тоже не без греха. Да и вообще, что они оба делали на тротуаре?

Судя по кадрам видеозаписи, обошлось без серьезных травм и повреждений. Велосипедисты поднялись с грунта, разъединили свои сцепившиеся колесами и цепями машины, после чего продолжили путь каждый в своем направлении.