Офицер Балтфлота перевозил коммерческие грузы на военном самолете

В Калининградской области командир военно-транспортного самолета осужден за перевозку коммерческих грузов. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

В 2018 году капитан Юрий Абрамов перевозил на военном самолете Ан-26 коммерческие грузы за пределы Калининградской области.

«Для этого он на постоянной основе организовал незаконный пропуск на территорию военного аэродрома в Черняховск коммерческого груза двух фирм, занимающихся реализацией невыделанного меха и запасных автомобильных частей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - После доставки груза к самолету Абрамов при помощи членов экипажа организовывал его погрузку, перевозку на военные аэродромы в Санкт-Петербурге и Москве, последующую выгрузку и передачу получателям».

Всего капитан получил за свои услуги 1,3 млн рублей. Военный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, все полученные им деньги были конфискованы.