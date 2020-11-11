Власти Калининграда предупреждают о «черном дыме» из трубы РТС «Северная»

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в четверг, 12 ноября, из трубы РТС «Северная» повалит черный дым, однако калининградцам не стоит волноваться, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На РТС «Северная» с 10 до 12 часов пройдут испытания по переходу на мазут.Как и все раи онные тепловые станции Калининграда, «Северная» использует природный газ. Однако, согласно нормам энергетическои безопасности, имеет в запасе и резервное топливо», - сообщили в мэрии.

Подобные испытания, добавили в горадминистрации, проводятся ежегодно, они позволяют убедиться, что в случае перебоев с газом, переход на мазут произойдёт максимально оперативно