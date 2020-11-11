В Зеленоградском районе установят 53 остановки для школьных автобусов

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В Зеленоградском городском округе в течение двух лет установят 53 остановочных пункта для школьных автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

В следующем году две остановки появятся в черте города, еще 20 – в поселках.

Всего на муниципальную программу «Строительство остановочных пунктов для школьных автобусов» на 2021-2022 понадобится более 16 млн рублей. Сметной документацией также предусмотрено освещение и благоустройство прилегающей к остановкам территории.