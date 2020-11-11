15 медиков, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было подтверждено 135 новых случаев коронавируса, у 25-ти заболевших диагностирована пневмония. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 41 пенсионер;
- 15 медицинских работников;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;
- 7 работников торговли;
- 6 сотрудников транспортных узлов;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- по одному сотрудник предприятия сектора ЖКХ, сельского хозяйства, сферы бытовых услуг, культуры, телекоммуникационных услуг, правоохранительных органов;
- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 учащихся (Полесская школа, школа пос. Добровольск) - контакт по семье;
- годовалый ребёнок (контакт по семье);
- 3 неработающих.
Всего в области по состоянию на среду, 11 ноября, зарегистрировано 8195 случаев заболевания.