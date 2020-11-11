15 медиков, 2 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было подтверждено 135 новых случаев коронавируса, у 25-ти заболевших диагностирована пневмония. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 41 пенсионер;

- 15 медицинских работников;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;

- 7 работников торговли;

- 6 сотрудников транспортных узлов;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- по одному сотрудник предприятия сектора ЖКХ, сельского хозяйства, сферы бытовых услуг, культуры, телекоммуникационных услуг, правоохранительных органов;

- 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 учащихся (Полесская школа, школа пос. Добровольск) - контакт по семье;

- годовалый ребёнок (контакт по семье);

- 3 неработающих.

Всего в области по состоянию на среду, 11 ноября, зарегистрировано 8195 случаев заболевания.