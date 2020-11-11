Антон Алиханов: Королевского замка в Калининграде не будет никогда

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградцам не стоит ждать восстановления Королевского замка, эту тему нужно считать закрытой. Об этом в среду, 11 ноября, журналистам сказал губернатор Антон Алиханов.

- Тема замка для города закрыта. Я об этом говорил. Замка здесь не будет никогда, - твердо сказал глава региона, который принял участие в посадке платановой аллеи.

В будущем территория у Дома Советов превратится в парк. Сам советский недострой разберут и реконструируют.

Что же появится вместо старого Дома Советов?

- Понятное дело, что мы будем повторять какие-то мотивы Дома Советов. Но с архитектурной точки зрения будем еще работать с теми ребятами, которые побеждали в международном конкурсе. Там были хорошие и интересные с точки зрения архитектуры варианты, - сказал Антон Алиханов и уточнил, что подрядчик еще неизвестен.