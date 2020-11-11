Музей Мирового океана из-за COVID-19 закрывает для посещения судно «Космонавт Виктор Пацаев»

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Новые ограничения в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой вводят в Музее Мирового океана. Нововведения вступили в силу со среды, 11 ноября.

Музей временно прекращает экскурсионное обслуживание. Для посещения закрываются средний рыболовный траулер и НИС «Космонавт Виктор Пацаев», доступ на которые был только в составе экскурсионной группы.

При этом, как сообщает пресс-служба музея, гости могут воспользоваться аудиогидами в экспозиции «Глубина», «Мир путешествий» и «Люди моря» в Морском выставочном центре музея в Светлогорске. Также доступен аудиогид по экспозициям на НИС «Витязь».