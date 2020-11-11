Калининградец отсудил 100 тысяч рублей за испачканный краской автомобиль

. Фото: Александр Подгорчук

В мае 2019 года житель Калининграда оставил свой «Фольксваген» на стоянке около одного из домов на улице Пионерской и улетел на отдых. Вернувшись через две недели, он обнаружил, что автомобиль покрыт мелкими точками зеленого цвета. На следующий день горожанин вымыл машину, но точки не смывались. Тогда он обратился в автосервис и попросил, чтобы с автомобиля убрали пыльцу, но мастер кузовного цеха сообщил, что это брызги краски, которые смыть невозможно, необходимо проводить восстановительный ремонт за 94,3 тыс рублей.

Вскоре он узнал, что во время его отсутствия специализированная служба красила детскую спортивную площадку, неподалеку от которой стоял автомобиль.

Суд установил, что компания при проведении работ не обеспечила безопасность имущества третьих лиц и взыскал с нее в счет возмещения материального ущерба 94 300 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 029 рублей.