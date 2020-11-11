В Калининграде хотят сократить время работы кафе и закрыть фуд-корты

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В Калининградской области из-за роста числа заболевших коронавирусом повторно будут введены ограничения в работе предприятий общепита. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованного на сайте регионального правительства.

В частности, планируется с 12 ноября до 1 декабря запретить работу кафе и ресторанов с 9 часов вечера до 6 часов утра. Что касается фуд-кортов, их предлагается и вовсе закрыть до 1 декабря.

Также предлагается ограничить количество посетителей в объектах торговли из расчета не более одного человека на 25 квадратных метров площади, а также перевести учащихся средних профессиональных учреждений на дистанционное обучение. Что касается МФЦ, их предлагается посещать только по предварительной записи.

Окончательное решение по новым ограничениям будет принято на заседании оперативного штаба, которое состоится сегодня.