Калининградский янтарный комбинат побил исторический рекорд по добыче самородков

"Октябренок". Фото: предоставлено янтарным комбинатом

В выходные на Калининградском янтарном комбинате нашли кусок янтаря-сырца весом свыше килограмма. "Октябренок", как назвали самородок в честь годовщины Октябрьской революции, стал девятнадцатым в коллекции уникальных янтарных камней в 2020 году.

- Столь высокий результат на комбинате зафиксирован впервые. В 2019 и 2017 годах было добыто по 18 экземпляров янтаря весом свыше 1 кг, в 2018 – 17. При этом до последних нескольких лет число крупных экземпляров в год не превышало шести, - отметили в пресс-службе комбината.

АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.