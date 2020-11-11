Калининградец задушил подругу за то, что она храпела во сне

Обвинение в убийстве предъявлено 44-летнему жителю поселка Знаменск Гвардейского района. В ночь на 8 ноября пьяный мужчина в своей квартире сначала жестоко избил 38-летнюю сожительницу, а затем и вовсе задушил ее простыней. После чего спокойно улегся спать, оставив труп на полу.

Проснувшись наутро, убийца принялся заметать следы: замыл пятна крови, сжег орудие убийства – пресловутую простыню и мобильный телефон подруги. А ее тело перетащил в сарай, намереваясь, как стемнеет, вывезти в лодке на середину реки и утопить. Однако бдительные соседи засекли сельчанина как раз в тот момент, когда он вышел из квартиры с объемным грузом на спине, и, преисполнившись худших подозрений, позвонили в полицию.

- Гражданин был задержан, Гурьевским межрайонным следственным отделом ему предъявлено официальное обвинение, - сообщила старший помощник руководителя Управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко.- Вину в убийстве он признал и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, подтвердив их в ходе проверки показаний на месте.

Оказалось, причиной роковой ссоры стало то, что несчастная женщина имела обыкновение храпеть во сне. А разбудившего ее гражданского мужа обложила отборным матом.

- Вот я и не стерпел, - вздохнув, закончил свое повествование обвиняемый, прежде чем отправиться в камеру следственного изолятора.

Как добавили в УСКР, по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.