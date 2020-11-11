В мэрии Калининграда рассказали, какие угольные котельные закроют в 2021 году

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде в ближайшие два года планируется закрыть большинство оставшихся угольных котельных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Закрыть в данном случае, следует понимать, как перевести на газ или “подключить к другой теплоцентрали», - отметили в мэрии.
В 2021-2022 годах перестанут работать на угле 12 котельных:
ул. Чувашская, 4,
ул. Емельянова, 92,
ул. Энгельса, 4,
ул. л-та Катина, 4-6,
ул. Кутузова, 41,
пр-т Победы, 18,
пр-т Победы, 10-12,
ул. Белинского, 18,
пр-т Победы, 48,
ул. Серж. Мишина, 24,
проспект Мира, 90,
проспект Мира, 77-79.
В 2022 - 2023 гг. планируется закрыть котельные на:
ул. Танковая, 4,
ул. Гагарина, 109,
ул. Чувашская, 1,
ул. М. Гвардия, 2-4,
ул. Гагарина, 50-52 (мазут),
ул. Гагарина, 41-45,
ул. П. Морозова, 101-113,
ул. Марш. Новикова, 26-30,
ул. Октябрьская, 3,
ул. Летняя, 50,
ул. Емельянова, 80А,
ул. А. Невского, 188,
ул. П. Морозова, 5Б,
ул. П. Морозова, 146,
ул. П. Морозова, 115Д,
ул. Можайская, 30.