В мэрии Калининграда рассказали, какие угольные котельные закроют в 2021 году

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в ближайшие два года планируется закрыть большинство оставшихся угольных котельных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Закрыть в данном случае, следует понимать, как перевести на газ или “подключить к другой теплоцентрали», - отметили в мэрии.

В 2021-2022 годах перестанут работать на угле 12 котельных:

ул. Чувашская, 4,

ул. Емельянова, 92,

ул. Энгельса, 4,

ул. л-та Катина, 4-6,

ул. Кутузова, 41,

пр-т Победы, 18,

пр-т Победы, 10-12,

ул. Белинского, 18,

пр-т Победы, 48,

ул. Серж. Мишина, 24,

проспект Мира, 90,

проспект Мира, 77-79.

В 2022 - 2023 гг. планируется закрыть котельные на:

ул. Танковая, 4,

ул. Гагарина, 109,

ул. Чувашская, 1,

ул. М. Гвардия, 2-4,

ул. Гагарина, 50-52 (мазут),

ул. Гагарина, 41-45,

ул. П. Морозова, 101-113,

ул. Марш. Новикова, 26-30,

ул. Октябрьская, 3,

ул. Летняя, 50,

ул. Емельянова, 80А,

ул. А. Невского, 188,

ул. П. Морозова, 5Б,

ул. П. Морозова, 146,

ул. П. Морозова, 115Д,

ул. Можайская, 30.