"МегаФон" значительно улучшил качество связи в Калининградской области

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Компания "МегаФон" реализует масштабный проект модернизации сети. Теперь более 50 населенных пунктов Калининградской области покрыты LTE-сетью, и мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться более чем 600 тысяч абонентов.

Как сообщается, с начала года "МегаФон" модернизировал и построил в Калининградской области более 100 базовых станций LTE и LTE Advance. Оператор провел работы как в крупных городах региона (в Калининграде, Светлом, Гурьевске, Гвардейске, Зеленоградске и др.), так и небольших населенных пунктах с населением несколько сотен человек, например, Мушкино, Глушково, Синявино, Канаш и многих других.

Как отметил директор отделения "МегаФона" в Калининграде Сергей Лихобабин, с начала года спрос на услуги мобильного интернета у абонентов значительно вырос как в областных и районных центрах, так и малых населенных пунктах.

- "МегаФон" постоянно ведет работу над улучшением собственной инфраструктуры и увеличением зоны покрытия. Особое внимание мы уделяем областному центру и приморским городам, поскольку Калининградская область стала точкой притяжения путешественников со всей России. Пик нагрузки на сеть приходится на период самоизоляции и туристического сезона и мы, учитывая это, стараемся обеспечить калининградцам и гостям региона достойное качество связи и высокоскоростной мобильный интернет. Так, нам уже удалось реализовать годовой план модернизации сети в регионе на 100%, – добавил Сергей Лихобабин.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla. За полгода в Калининградской области было проанализировано свыше 7 тысяч замеров, которые делали сами пользователи в сетях операторов связи. По результатам обнародованных тестов Ookla, лидером по скорости мобильного интернета в регионе стал "МегаФон". Средняя скорость скачивания в сети – более 31 Мбит/c.