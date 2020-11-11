В Калининграде за две недели посадят 700 деревьев и кустарников

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде стартовала акция по озеленению. Начали с территории Дома Советов, где в среду, 11 ноября, высадили платановую аллею из 21 дерева. Теперь посаженные деревья будут поддерживать специалисты администрации Калининграда. Об этом сказала глава администрации Елена Дятлова.

Она сообщила, что в ближайшие две недели на улицах Дачной, Суздальской и Гагарина посадят без малого 700 деревьев и кустарников.

Всего же в бюджете Калининграда предусмотрено 12 млн рублей по ведомственной целевой программе «Зеленый каркас». 8 миллионов из них уже потрачено на высадку зеленых насаждений – 257 деревьев и около 2 тысяч кустарников.