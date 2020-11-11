Райффайзенбанк запустил цифровой сервис для зарплатных проектов

Как отметили в банке, с помощью специальной ссылки, которую компания может разместить в интранете, отправить по корпоративной почте или встроить в процесс онбординга, новый сотрудник получает возможность самостоятельно изучить тарифы, выбрать зарплатную карту, а также дату и место доставки.

- Вместо массовой выдачи карт на предприятии мы предлагаем физическим лицам простую цифровую технологию, при помощи которой клиенты могут легко подключиться к зарплатному проекту работодателя в индивидуальном порядке. Новый способ подключения клиентов к зарплатному проекту позволяет экономить ресурсы работодателя, а его сотрудникам — гибко управлять своим временем и легко решать любые финансовые задачи онлайн без посещения отделения банка, — отметила Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» АО Райффайзенбанка.