Власти ищут место в Калининграде для создания большого парка

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В Калининграде в ближайшее время определятся с местом под парк, который планируют разбить к 75-летию образования региона. Об этом в среду, 11 ноября, журналистам сказал губернатор Антон Алиханов.

- В следующем году мы празднуем 75-летие образования Калининградской области. Сейчас вместе с городскими властями будет подыскивать какое-то место для создания парка, может быть сквера. Чтобы заложить там большое пространство для горожан, создать зеленую зону в городе, - сказал глава региона.

Напомним, у Дома Советов уже посадили аллею из 21 платана.

В ближайшие две недели на улицах Дачной, Суздальской и Гагарина посадят без малого 700 деревьев и кустарников.

Всего же в бюджете Калининграда предусмотрено 12 млн рублей по ведомственной целевой программе «Зеленый каркас». 8 миллионов из них уже потрачено на высадку зеленых насаждений – 257 деревьев и около 2 тысяч кустарников.