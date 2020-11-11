Кремль пока не принял решение по дальнейшему трудоустройству Николая Цуканова

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Решения по дальнейшему трудоустройству Николая Цуканова, освобожденного от должности полномочного представителя президента, пока не принималось. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Пока, вы знаете, что каких-либо решений по Цуканову не принималось, поэтому я анонсировать ничего не буду», - цитирует издание слова Пескова.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом назначен экс-глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.