В Зеленоградске из квартиры украли ценностей на полмиллиона рублей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Зеленоградске полицейские раскрыли крупную квартирную кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из ее квартиры украли золото и часы на 500 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа установила, что проникновение было осуществлено путем взлома дверных замков.

«Оперативники провели поквартирный обход и выяснили, что соседи в подъезде дома видели постороннего человека. Приметы злоумышленника были установлены и вскоре, в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Проведя обыски в квартире ранее судимого 41-летнего мужчины, сотрудники полиции обнаружили часть краденого имущества. На него завели уголовное дело, вору грозит до 6 лет лишения свободы.