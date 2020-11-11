На калининградца завели дело за хранение в квартире артиллерийского снаряда времен войны

Житель поселка Васильково под Калининградом стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

59-летний мужчина около магазина разливного пива обнаружил 30-мм патрон с бронебойно-трассирующим снарядом, предназначенным для стрельбы из советской автоматической пушки. Вместо того чтобы отдать боеприпас полицейским ( и получить за это деньги от государства), он отнес его в свою квартиру, где его обнаружили сотрудники клининговой компании.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.