За 10 месяцев в Калининграде построили 66 многоквартирных домов

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С января по октябрь в Калининграде ввели в эксплуатацию 614 жилых домов общей площадью 477,2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было построено 66 многоквартирных домов на 7080 квартир и 548 индивидуальных жилых домов общей площадью 79,8 тысяч «квадратов».

Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе - 218,5 тысяч квадратных метров. В Московском районе сдано 92 тыс квадратных метров, в Центральном – 86,7 тыс «квадратов».