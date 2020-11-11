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За 10 месяцев в Калининграде построили 66 многоквартирных домов

Всего в городе ввели в эксплуатацию 477 тысяч "квадратов" жилья
Виктор Сергеев
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С января по октябрь в Калининграде ввели в эксплуатацию 614 жилых домов общей площадью 477,2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было построено 66 многоквартирных домов на 7080 квартир и 548 индивидуальных жилых домов общей площадью 79,8 тысяч «квадратов».

Больше всего жилья было построено в Ленинградском районе - 218,5 тысяч квадратных метров. В Московском районе сдано 92 тыс квадратных метров, в Центральном – 86,7 тыс «квадратов».