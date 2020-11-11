В Чкаловске очистят озеро на улице Беланова

. Фото: мэрия Калининграда

В Чкаловске проходят работы по очистке дна озера на улице Беланова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее водоем был осушен, подрядчик работ уже вывез 400 кубометров грязи и ила.

«Уже следующим летом микрорайон Чкаловск получит зеленую зону отдыха, в озере можно будет даже купаться. А сейчас оно осушено, на дне его работают экскаваторы, которые вычерпывают ил и грязь в самосвалы, увозящие их для утилизации», - сообщили в пресс-службе мэрии.

После очистки водоема начнутся работы по благоустройству территории, формированию берегов с учетом максимального сохранения природного ландшафта. Также по проекту будет создано три новых пешеходных моста, приведены в порядок гидротехнические сооружения. Для пернатых обитателей водоема будут построены плавучие домики.

Всего на эти цели было выделено более 27 млн рублей.