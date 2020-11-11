В Калининграде пройдет прощание с журналистом Валерием Бирюковым

Прощание с Валерием Бирюковым пройдет 12 ноября в Калининграде. Фото: СОЦСЕТИ

Валерия Бирюкова похоронят на кладбище у Балтийского шоссе 12 ноября. Об этом сообщила в «Фейсбуке» его дочь Ксения Джумабекова.

- Прощание с Валерием Бирюковым состоится 12 ноября в 9.00 в часовне на проспекте Мира, 152, - написала Ксения. – Отпевание пройдет на улице, одевайтесь теплее.

Похоронят Валерия Бирюкова на кладбище у Балтийского шоссе.

Создатель газеты «Свободная зона» умер 7 ноября 2020 года. В конце октября он попал в больницу с двусторонней пневмонией, переведен в реанимацию БСМП, находился на аппарате ИВЛ…

Валерию Бирюкову было 78 лет.