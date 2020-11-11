Очевидцы: из-за аварии затруднен проезд по улице Леонова

На перекрестке не разъехались "Фольксваген" и "Мерседес".
Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде на перекрестке улиц Космонавта Леонова и Чекистов в данный момент движение автомобилей затруднено.
- На пересечении улиц столкнулись старенький «Фольксваген» и «Мерседес», - рассказали очевидцы.
Жители улицы Леонова возмущаются случившимся ДТП, называют перекресток «Бермудский треугольник».
- Это типично для нашего перекрестка-«Бермудского треугольника», - говорят они, поясняя, что это место "какое-то проклятое, здесь довольно часто происходят столкновения автомобилей".
По информации свидетелей происшествия, автомобили медленно объезжают место аварии по тротуару и территории парковки у ресторана «Наутилус».
- ГИБДД на месте не увидели, - рассказали "Комсомолке" очевидцы.
О пострадавших не сообщается.