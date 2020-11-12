Антон Алиханов: готовимся к временному дистанту для старших классов

На дистант планируется переводить учащихся 8-10 классов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Инстаграме у губернатора Калининградской области Антона Алиханова все последние часы идет бурное обсуждение родителями информации о готовящемся переводе старшеклассников на дистанционное обучение.

- Пока ситуация по динамике заболеваний отрицательная только в городских школах, - написал Антон Алиханов в Инстаграме, отвечая на вопрос одного из родителей. – Рост небольшой, но мы уже готовимся к временному дистанту для старших классов.

Губернатор также уточнил, что на дистант будут переводить учащихся 8-10 классов. Мера будет ведена в течение недели.

Родители школьников высказывают противоположные мнения. Одни считают, что в целях сбережения здоровья давно надо всех отправить по домам, другие – напротив, активно призывают школьников не лениться, а учиться!

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